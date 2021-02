Il Mondiale per club inizia in Qatar, ma conta davvero più della Champions? (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il Mondiale per club è ai blocchi di partenza. Mancava da assegnare l’ultimo posto disponibile, ora è tutto pronto. Il Palmeiras si è infatti aggiudicato la Coppa Libertadores (la Champions League sudamericana), conquistando così il diritto di partecipare a questo mini-torneo che si concluderà l’11 febbraio. La competizione si sarebbe dovuta disputare nel dicembre scorso, ma a causa della pandemia i calendari sono saltati e così si è deciso di ritagliarle uno spazio ora. Chi partecipa A rappresentare l’Europa ci sarà il Bayern Monaco di Robert Lewandowski, detentore della Champions League. Oltre ai tedeschi e, come detto, ai brasiliani del Palmeiras, scenderanno in campo i messicani del Tigres di San Nicolas de Los Garza (che hanno messo in bacheca la Concacaf ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ilperè ai blocchi di partenza. Mancava da assegnare l’ultimo posto disponibile, ora è tutto pronto. Il Palmeiras si è infatti aggiudicato la Coppa Libertadores (laLeague sudamericana), conquistando così il diritto di partecipare a questo mini-torneo che si concluderà l’11 febbraio. La competizione si sarebbe dovuta disputare nel dicembre scorso, ma a causapandemia i calendari sono saltati e così si è deciso di ritagliarle uno spazio ora. Chi partecipa A rappresentare l’Europa ci sarà il Bayern Monaco di Robert Lewandowski, detentoreLeague. Oltre ai tedeschi e, come detto, ai brasiliani del Palmeiras, scenderanno in campo i messicani del Tigres di San Nicolas de Los Garza (che hanno messo in bacheca la Concacaf ...

