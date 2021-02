Grande Fratello Vip, Alda D'Eusanio fa doppietta: dopo Maria De Filippi, arriva la critica a Federica Panicucci (Di giovedì 4 febbraio 2021) Alda D'Eusanio lancia una frecciatina a Mattino 5 e Federica Panicucci, provocando l'ilarità dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di giovedì 4 febbraio 2021)D'lancia una frecciatina a Mattino 5 e, provocando l'ilarità dei concorrenti delVip.

GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - GrandeFratello : La famiglia di Grande Fratello è vicina a Dayane in questo momento di grande dolore. #GFVIP - Giorgiolaporta : #Conte non è più il #PresidenteDelConsiglio, parola di #Mattarella. Addio alle dirette a reti unificate, ai persona… - Ileniad_ : RT @niallmysuun: sembra che gli autori del grande fratello vivano su un altro mondo delle volte davvero #tzvip - jenniesjeans : ma chiudete quel cesso di Faceb00k non è possibile i post di ieri sono inondati di odio per Dayane, commenti aggh… -