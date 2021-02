Governo: Marina La Rosa (ex Gf), ‘critiche a Casalino? La gente è invidiosa, gli rode il c…’ (2) (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Adnkronos) – L’esperienza al Grande Fratello, La Rosa (che ha partecipato anche ad un altro reality, L’Isola dei Famosi), non ama enfatizzarla troppo: “Noi abbiamo partecipato ad un’esperienza televisiva, punto. Ma cosa sono tre mesi rispetto ad una vita? Eppure è talmente forte nella gente che ancora mi fermano per strada e mi dicono ‘tu sei quella del Grande Fratello’. Io sorrido. Nessuno si ricorda dell’Isola dei Famosi, nessuno mi dice ‘hai lavorato con registi importanti’, no: si ricordano sempre del Grande Fratello”, spiega.L’attrice ed ex gieffina ne ha anche per i giornalisti, cui lancia infine una provocazione: “Cercate delle notizie reali. Fate delle inchieste su Tik Tok, sulla gravità dei social, parlate del recovery fund. Ma parlare di Rocco Casalino che era del Grande fratello è veramente diuna mediocrità infinita. Ed è ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Adnkronos) – L’esperienza al Grande Fratello, La(che ha partecipato anche ad un altro reality, L’Isola dei Famosi), non ama enfatizzarla troppo: “Noi abbiamo partecipato ad un’esperienza televisiva, punto. Ma cosa sono tre mesi rispetto ad una vita? Eppure è talmente forte nellache ancora mi fermano per strada e mi dicono ‘tu sei quella del Grande Fratello’. Io sorrido. Nessuno si ricorda dell’Isola dei Famosi, nessuno mi dice ‘hai lavorato con registi importanti’, no: si ricordano sempre del Grande Fratello”, spiega.L’attrice ed ex gieffina ne ha anche per i giornalisti, cui lancia infine una provocazione: “Cercate delle notizie reali. Fate delle inchieste su Tik Tok, sulla gravità dei social, parlate del recovery fund. Ma parlare di Roccoche era del Grande fratello è veramente diuna mediocrità infinita. Ed è ...

