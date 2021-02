Governo Draghi oggi: consultazioni in diretta. Berlusconi dice sì, Conte rompe il silenzio (Di giovedì 4 febbraio 2021) Prendono il via oggi le consultazioni del premier incaricato Mario Draghi per la formazione del nuovo Governo . Potrebbero durare un paio di giorni e in seguito l'ex presidente della Bce potrebbe ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Prendono il vialedel premier incaricato Marioper la formazione del nuovo. Potrebbero durare un paio di giorni e in seguito l'ex presidente della Bce potrebbe ...

ShooterHatesYou : Si però adesso che facciamo un governo tecnico con #Draghi non roviniamolo subito facendolo cadere, cerchiamo di te… - matteorenzi : Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente… - lorepregliasco : *FLASH -GOVERNO: M5S SI SPACCA SU DRAGHI, FONTI 'LINEA CRIMI NON CONDIVISA, RISCHIO ROTTURA'- FLASH* = - Vincenz18921263 : RT @VittorioSgarbi: Altro che dire no a Draghi. I 5 Stelle in questo momento hanno una paura così fottuta di andare a votare - e di sparire… - colin_star : RT @lorepregliasco: Il presidente Mattarella ha dato l'incarico a #Draghi per 'un governo di alto profilo non riconducibile ad alcuna formu… -