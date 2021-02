Golden Globes 2021: Laura Pausini candidata con “Io sì/Seen” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Laura Pausini è stata candidata ai Golden Globes 2021 nella categoria “Best original song – Most picture” per la colonna sonora del film “La vita davanti a sè” Le candidature per il Golden Globes 2021 sono state annunciate in queste ore ed è arrivata una bella sorpresa per l’Italia. Laura Pausini è stata nominata nella categoria “Best Original Song – Motion Picture” con la canzone “Io Sì/Seen”. Il brano, frutto della collaborazione della Pausini con Diane Warren (11 nomination agli Oscar, 1 Grammy Award, 1 Emmy Award, 1 Golden Globe) e Niccolò Agliardi, è la colonna sonora del film The Life Ahead/La vita davanti a sé, realizzato per Netflix e nel quale ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 4 febbraio 2021)è stataainella categoria “Best original song – Most picture” per la colonna sonora del film “La vita davanti a sè” Le candidature per ilsono state annunciate in queste ore ed è arrivata una bella sorpresa per l’Italia.è stata nominata nella categoria “Best Original Song – Motion Picture” con la canzone “Io Sì/”. Il brano, frutto della collaborazione dellacon Diane Warren (11 nomination agli Oscar, 1 Grammy Award, 1 Emmy Award, 1Globe) e Niccolò Agliardi, è la colonna sonora del film The Life Ahead/La vita davanti a sé, realizzato per Netflix e nel quale ...

