GF Vip 5, gli ex gieffini si stringono al dolore di Dayane Mello: i messaggi di cordoglio (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo la morte di Lucas Mello, fratello di Dayane, anche i concorrenti eliminati dal GF VIP 5 hanno mostrato la loro solidarietà e cordoglio alla modella brasiliana e alla sua famiglia. Tra questi, Mario Ermito, Elisabetta Gregoraci, Cristiano Malgioglio e inaspettatamente anche il nemico giurato della modella, Francesco Oppini. Tutte parole commoventi, le loro, che mostrano come l'umanità prevalga sempre sulle tensioni, le liti e la rivalità televisiva. La tragica scomparsa, però, ha gettato i protagonisti del reality nello sconforto e si è pensato a una chiusura anticipata del programma, provvedimento richiesto anche da milioni di telespettatori. Gf vip 5, i messaggi di cordoglio degli ex concorrenti per Dayane Mello Dinanzi a tragedie come quella della portata del ...

