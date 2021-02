' Gazza' naufrago all' Isola dei famosi L' ex campione riparte dalla tv per dimenticare i problemi di alcolismo

Ultime Notizie dalla rete : Gazza naufrago

Il Resto del Carlino

', tra i calciatori con più talento, ha giocato nella nazionale inglese e in diversi club professionistici dei massimi campionati inglese, italiano e scozzese. Dopo la carriera agonistica, ha ...', tra i calciatori con più talento, ha giocato nella nazionale inglese e in diversi club professionistici dei massimi campionati inglese, italiano e scozzese. Dopo la carriera agonistica, ha ...Lunedì 8 marzo, dalle ore 21:35 su Canale 5, andrà in onda la prima puntata de l' Isola dei Famosi 15. Il reality, tra i più longevi della televisione italiana tornerà in onda dopo due anni di stop: l ...Paul Gascoigne potrebbe partecipare all'Isola dei Famosi. Secondo quanto riporta Tv Blog l'ex centrocampista della Lazio, diventato famoso recentemente in Italia e nel Regno Unito per i ...