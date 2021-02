Fuoco e ghiaccio, svelata la torcia olimpica per Pechino 2022 (Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA – A un anno dai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 è stata svelata la Fiaccola Olimpica che illuminerà l’edizione asiatica. La torcia è stata presentata durante un evento organizzato ad un anno dall’inizio dell’Olimpiade, in programma in Cina dal 4 al 20 febbraio 2022. Rappresenta un nastro rosso interno che si intreccia con uno d’argento sul bordo esterno. Gli ideatori hanno spiegato che la torcia rappresenta metaforicamente il fuoco e il ghiaccio e porterà “luce e calore sul palcoscenico degli sport invernali”. Leggi su dire (Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA – A un anno dai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 è stata svelata la Fiaccola Olimpica che illuminerà l’edizione asiatica. La torcia è stata presentata durante un evento organizzato ad un anno dall’inizio dell’Olimpiade, in programma in Cina dal 4 al 20 febbraio 2022. Rappresenta un nastro rosso interno che si intreccia con uno d’argento sul bordo esterno. Gli ideatori hanno spiegato che la torcia rappresenta metaforicamente il fuoco e il ghiaccio e porterà “luce e calore sul palcoscenico degli sport invernali”.

Una sorta di movimento a spirale verso l'alto, rossa all'interno e argentata fuori, a simboleggiare fuoco e ghiaccio. A un anno dalla cerimonia inaugurale dei Giochi Invernali di Pechino 2022 ecco "Flyng", la torcia olimpica che accenderà il braciere per dare il via all'evento. La fiaccola è stata ...

Da quanto si legge sul sito del CIO, i due colori ricordano il ghiaccio e il fuoco e vogliono simboleggiare il fatto che porteranno luce e calore sulle scene degli sport invernali. Le due torce sono ...

