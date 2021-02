Franco Locatelli, ci sarà o no all’interno del Governo Draghi? (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il premier designato Mario Draghi potrebbe prendere in considerazione di affidarsi anche a Franco Locatelli nel suo nuovo Governo. Da Franco Locatelli arriva una chiusura all’ipotesi di entrare nel prossimo Governo Draghi, che ormai si profila all’orizzonte. Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità infatti risponde a tale domanda rivoltagli a Sky Tg24 con un L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il premier designato Mariopotrebbe prendere in considerazione di affidarsi anche anel suo nuovo. Daarriva una chiusura all’ipotesi di entrare nel prossimo, che ormai si profila all’orizzonte. Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità infatti risponde a tale domanda rivoltagli a Sky Tg24 con un L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

leggoit : #franco locatelli 'promuove' il ministro Speranza: «Serve continuità. Il vaccino russo? Dati interessanti» - melusina_light : PdC: Mario Draghi Economia: Mario Draghi Sanità: Franco Locatelli Scuola: un insegnante precario Esteri: Gino Strad… - vaniacavi : @VaeVictis @soteros1 manca anche Franco Locatelli del Consiglio Superiore di Sanità - AmoBergamo : #Bergamo Da Colere a Valzurio su uno sci: il video dell’impresa di Franco Tonoli, scialpinista paraplegico - VincenzoTr75 : RT @riktroiani: Prof. Franco #Locatelli sul #lockdown: “C’è chi lo ritiene necessario? In #Cts non se ne è mai parlato e non sarebbe giusti… -