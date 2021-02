Flavio Insinna, Andrea vola e sfiora il ‘paradiso’: ma cade sul più bello (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nuova intensa puntata a L’Eredità, trasmissione condotta da Flavio Insinna: Andrà sfiora il ‘paradiso’ ma l’errore è fatale: “ci riproviamo domani” Flavio Insinna (fonte foto: Rai Play)Amato e seguitissimo programma in onda su Rai 1, L’eredità, condotto dal bravissimo e noto Flavio Insinna non smette di tener compagnia ai tantissimi telespettatori e ad allietare loto le serate: emozioni a non finire, Andrea sfiora il ‘paradiso’. Una trasmissione che non ha bisogno di presentazioni, che da tempo è ormai un appuntamento fisso per gli italiani, sempre molto atteso ed irrinunciabile. Cultura, conoscenza, informazioni utili e curiose, ma anche tanta serenità e divertimento, un format di ... Leggi su chenews (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nuova intensa puntata a L’Eredità, trasmissione condotta da: Andràilma l’errore è fatale: “ci riproviamo domani”(fonte foto: Rai Play)Amato e seguitissimo programma in onda su Rai 1, L’eredità, condotto dal bravissimo e notonon smette di tener compagnia ai tantissimi telespettatori e ad allietare loto le serate: emozioni a non finire,il. Una trasmissione che non ha bisogno di presentazioni, che da tempo è ormai un appuntamento fisso per gli italiani, sempre molto atteso ed irrinunciabile. Cultura, conoscenza, informazioni utili e curiose, ma anche tanta serenità e divertimento, un format di ...

RiccardoDiofebi : @LEredita visto che ci siamo tolti Conte si potrebbe mettere, al posto di Flavio Insinna, qualcuno meno ruffiano, o… - axelvassallo : RT @CaterinaColang2: @axelvassallo @RaiUno @insinnaflavio Pronta! Non me lo perderei per niente al mondo questo appuntamento quotidiano pre… - CaterinaColang2 : @axelvassallo @RaiUno @insinnaflavio Pronta! Non me lo perderei per niente al mondo questo appuntamento quotidiano… - zazoomblog : L’eredità: Flavio Insinna spiazza tutti “direzione sbagliata” - #L’eredità: #Flavio #Insinna #spiazza - SibillaeApollo : @PrestiDaniela Flavio Insinna? Non credo!?? -