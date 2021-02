Fedez regala i fiori a Francesca Michielin. Lei: “L’ultima foto prima di confiscarti il telefono” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Scambio social per i due artisti che presto saliranno sul palco dell’Ariston Fedez ha pubblicato oggi nelle sue stories Instagram un video che lo ritrae mentre consegna un mazzo di fiori alla collega Francesca Michielin con sottofondo la canzone di Tiziano ferro “Perdono”. Un gesto carino fatto dall’artista per chiederle scusa dopo aver rischiato il loro posto alla kermesse sanremese a causa di un video con audio pubblicato per errore da Fedez sul suo profilo mentre i due cantanti si trovavano in sala prove e che svelava qualche nota della canzone da portare sul palco. Rischio che è saltato dopo la decisione della Rai. https://www.361magazine.com/wp-content/uploads/2021/02/Fedez-video.mp4 E altrettanto carinamente Francesca Michielin ha accettato i ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Scambio social per i due artisti che presto saliranno sul palco dell’Aristonha pubblicato oggi nelle sue stories Instagram un video che lo ritrae mentre consegna un mazzo dialla collegacon sottofondo la canzone di Tiziano ferro “Perdono”. Un gesto carino fatto dall’artista per chiederle scusa dopo aver rischiato il loro posto alla kermesse sanremese a causa di un video con audio pubblicato per errore dasul suo profilo mentre i due cantanti si trovavano in sala prove e che svelava qualche nota della canzone da portare sul palco. Rischio che è saltato dopo la decisione della Rai. https://www.361magazine.com/wp-content/uploads/2021/02/-video.mp4 E altrettanto carinamenteha accettato i ...

fearlvess : un ringraziamento a fedez che ci regala il nostro cinema quotidiano - Beth_1_2_ : La cosa più bella che mi regala Instagram oggi: Fedez che regala dei fiori a Francesca Michelin con sotto Xdono di… - dejaatellevar : fedez che regala fiori a francesca michielin per farsi perdonare è il mio spirito guida - celejocelejo : Fedez che regala un mazzo di fiori a Francesca per farsi perdonare quanto è tenero ? ?? - hofamenellavita : FEDEZ CHE REGALA LE ROSE A FRANCESCA MICHELIN PER FARSI PERDONARE CON TANTO DI CANZONE DI TIZIANO FERRO DI SOTTOFON… -