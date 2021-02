Disagio sociale | Confcommercio | cala a dicembre | ma peggiorerà

(Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Al’indice discende a 21,0 (-0,1 punti su novembre), me nei prossimi mesi è destinato a peggiorare. L’apparente stabilità dell’area del“è frutto di un congelamento delle relazioni economiche”. Lo rende notoche ha diffuso il Misery Index. “Oltre agli strumenti messi in atto per limitare i licenziamenti e sostenere parzialmente i redditi vi è anche – ha spiegato l’associazione – una parte di popolazione, potenzialmente attiva, che ha cessato da alcuni mesi di compiere azioni di ricerca di un lavoro. Fattore che la esclude dal rientrare nella definizione allargata di disoccupati e contribuisce al contenimento della disoccupazione estesa”. E’ presumibile, secondo gli economisti di ...

ConfcommercioMo : RT @USConfcommercio: ?? Disagio sociale stabile a dicembre ?? La #disoccupazione estesa scende a 16,8% ??La apparente stabilità è frutto di… - ConfCommercioAb : RT @USConfcommercio: ?? Disagio sociale stabile a dicembre ?? La #disoccupazione estesa scende a 16,8% ??La apparente stabilità è frutto di… - ChristianGerde2 : RT @USConfcommercio: ?? Disagio sociale stabile a dicembre ?? La #disoccupazione estesa scende a 16,8% ??La apparente stabilità è frutto di… - USConfcommercio : ?? Disagio sociale stabile a dicembre ?? La #disoccupazione estesa scende a 16,8% ??La apparente stabilità è frutto… - Ettore572 : RT @ItaliaOggi: A dicembre disagio sociale in lieve calo. Confcommercio: nei prossimi mesi è destinato a peggiorare -

Ultime Notizie dalla rete : Disagio sociale

Il Messaggero

A dicembre l'indice discende a 21,0 ( - 0,1 punti su novembre), me nei prossimi mesi è d estinato a peggiorare. L'apparente stabilità dell'area del" è frutto di un congelamento delle ...... a causa della pandemia, stanno vivendo situazioni di forti. Per loro l'Auser locale si ... con un'attenzione speciale verso le iniziative di carattereche soprattutto in questo momento ...(Teleborsa) – A dicembre l’indice di disagio sociale scende a 21,0 (-0,1 punti su novembre), me nei prossimi mesi è destinato a peggiorare. L’apparente stabilità dell’area del disagio sociale “è ..."Salvatore Satta è stato prima di tutto un operatore del Patronato Acli, un lavoratore che ha incontrato il disagio e i problemi dei cittadini e che si è dato da fare per risolverli. E poi gli saremo ...