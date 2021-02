Dayane Mello resta al GFVIP dopo la morte del fratello: finale anticipata? (Di giovedì 4 febbraio 2021) La notizia della morte del fratello venticinquenne di Dayane Mello avvenuta in seguito ad un incidente stradale ha scosso la modella brasiliana che nonostante l’opportunità di lasciare il reality ha deciso di rimanere viste anche le normative imposte dall’emergenza Coronavirus che le rendono complicato tornare in Brasile. La decisione di restare in casa ha destabilizzato anche gli altri inquilini che nonostante abbiano manifestato solidarietà alla modella hanno reagito in modo diverso. Dayane ha confidato prima alla sua amica Rosalinda l’accaduto e poi agli altri inquilini, certi che la Mello decidesse d’uscire vista la situazione. Invece la gieffina è sempre più convinta di restare in casa piuttosto che uscire e rischiare una quarantena da sola ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) La notizia delladelventicinquenne diavvenuta in seguito ad un incidente stradale ha scosso la modella brasiliana che nonostante l’opportunità di lasciare il reality ha deciso di rimanere viste anche le normative imposte dall’emergenza Coronavirus che le rendono complicato tornare in Brasile. La decisione dire in casa ha destabilizzato anche gli altri inquilini che nonostante abbiano manifestato solidarietà alla modella hanno reagito in modo diverso.ha confidato prima alla sua amica Rosalinda l’accaduto e poi agli altri inquilini, certi che ladecidesse d’uscire vista la situazione. Invece la gieffina è sempre più convinta dire in casa piuttosto che uscire e rischiare una quarantena da sola ...

GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - MediasetTgcom24 : Lutto per Dayane Mello, è morto il suo fratello minore Lucas #dayanemello - pomeriggio5 : Grave lutto per Dayane Mello, suo fratello è rimasto vittima di un incidente ?? #Pomeriggio5 #GFVIP - r3idonfilm : stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta gregoraci stock market bitcoin dogecoin… - GiuseppeporroIt : Dayane Mello, Alfonso Signorini entra in Casa per incontrare la gieffina dopo la notizia del lutto di suo fratello… -