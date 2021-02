Covid, deceduto un 77enne di Cervinara al Moscati (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduto questa mattina, nella terapia subintensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, un paziente 77enne di Cervinara (Av), ricoverato dal 24 gennaio. Covid, il bollettino dell’Asl di Avellino: la mappa dei contagi in Irpinia L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈquesta mattina, nella terapia subintensiva delHospital dell’Azienda, un pazientedi(Av), ricoverato dal 24 gennaio., il bollettino dell’Asl di Avellino: la mappa dei contagi in Irpinia L'articolo proviene da Anteprima24.it.

