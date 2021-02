Coronavirus, l'Alto Adige l'8 febbraio torna in lockdown (Di giovedì 4 febbraio 2021) BOLZANO (ITALPRESS) – L'Alto Adige da lunedì 8 febbraio torna in lockdown. Chiusi i negozi, didattica a distanza nelle scuole, divieto di spostamento dai Comuni.Nonostante la strategia di effettuare test a tappeto su tutto il territorio per cercare di interrompere la catena dei contagi, si legge in una nota, non accenna a calare il numero di persone positive al Sars-Cov2 in Alto Adige, ed è già stato registrato anche il primo caso di mutazione del Coronavirus. Per questo motivo, la Giunta provinciale si è riunita questa sera trovando unità di vedute circa un inasprimento delle misure attualmente in vigore. A partire da lunedì 8 febbraio, e per le successive 3 settimane, vi saranno nuove regole che puntano principalmente a ridurre i ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) BOLZANO (ITALPRESS) – L'da lunedì 8in. Chiusi i negozi, didattica a distanza nelle scuole, divieto di spostamento dai Comuni.Nonostante la strategia di effettuare test a tappeto su tutto il territorio per cercare di interrompere la catena dei contagi, si legge in una nota, non accenna a calare il numero di persone positive al Sars-Cov2 in, ed è già stato registrato anche il primo caso di mutazione del. Per questo motivo, la Giunta provinciale si è riunita questa sera trovando unità di vedute circa un inasprimento delle misure attualmente in vigore. A partire da lunedì 8, e per le successive 3 settimane, vi saranno nuove regole che puntano principalmente a ridurre i ...

