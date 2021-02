Coronavirus | la curva ha smesso di scendere Aumentano i ritardi nei vaccini e il gap tra le Regioni – Il monitoraggio di Gimbe

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Ilsettimanale della Fondazionesui dati Covid in Italia parla di unache hadi, provocando in alcunepersino un’inversione di tendenza. Dal 27 gennaio al 2 febbraio il report ha registrato una «stabilizzazione dei nuovi casi», 84.652 da 85.358, e «segnali che impongono di tenere alta l’attenzione sulle nuove varianti». Sono 9 lein cui si osserva un incremento dei contagi, 5 quelle in cui si registra un aumento degli attualmente positivi per 100 mila abitanti. I segnali di preoccupazione a cui il documento si riferisce sono proprio questi: conseguenze di «un esaurimento degli effetti del decreto Natale».I nuovi casi giornalieri di infezione dain Italia ...

29luglio1971 : RT @tuttoggi: Situazione Covid-19 molto altalenante in Altotevere, dove la curva dei ... #cronaca #umbria - gidal : RT @larenait: Prima pagina di giovedì 4 febbraio 2021 #Larenaoggi - larenait : Prima pagina di giovedì 4 febbraio 2021 #Larenaoggi - generacomplotti : #fakeNews Fontana ha detto che il #SARSCoV2 non è un complotto di Carola Rackete per dimostrare che la terra ha app… - MicheleVesch : RT @LucaGattuso: La curva degli attualmente positivi al #coronavirus. Il grafico è dall'inizio dell'epidemia ad oggi giorno per giorno. #CO… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus curva

Giornale di Sicilia

Ma soprattutto incombe la minaccia delle nuove varianti, già sbarcate in Italia, che rischiano di far impennare ladei contagi. Nel frattempo, in un'Italia quasi tutta gialla ci si continua ad ..."Il Governo stava già ragionando con noi su un possibile spostamento delle elezioni comunali, se non dovesse abbassarsi ladei contagi per il: ci stavano pensando in vista di maggio,...Ma soprattutto incombe la minaccia delle nuove varianti, già sbarcate in Italia, che rischiano di far impennare la curva dei contagi Ma, in assenza di un’anagrafe vaccinale nazionale, in questa catego ...Busta paga di febbraio più pesante per il personale della scuola che ha lavorato in presenta durante il mese di marzo 2020. In arrivo bonus 100 euro Miur ...