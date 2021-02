Contrabbando di Gasolio in FVG | controlli serrati della Guardia di Finanza

Leggi su udine20

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Negli ultimi mesi i finanzieri del Comando Provinciale di Udine sono stati impegnati nel contrasto aldi prodotti petroliferi destinati all’autotrazione con numerosi servizi di controllo su strada lungo la rete viaria provinciale. Nel complesso, sono 5 le persone tratte in arresto e 28 quelle denunciate a piede libero per il reato di sottrazione al pagamento delle accise, di cui al decreto legislativo 504 del 1995.All’esito dei diversi interventi, le fiamme gialle hanno sequestrato 14 complessi veicolari, costituiti da motrice e rimorchio, nonché 440.000 litri di prodotto petrolifero, in prevalenza, irregolarmente introdotto nel territorio nazionale. Il danno per l’Erario, corrispondente all’imposta evasa (accise e IVA), è stato quantificato in oltre 380.000,00 euro, mentre le relative sanzioni sono pari, nel massimo, a 3,8 milioni ...