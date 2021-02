Caldo anomalo e pioggia nel weekend 6-7 febbraio (Di giovedì 4 febbraio 2021) Fino a sabato l’Italia sarà letteralmente spaccata in due. Se il Nord dovrà fare i conti con un continuo flusso umido che favorirà la formazione di nebbie diffuse, localmente fitte e un drastico aumento dell’inquinamento atmosferico, al Centro-Sud l’anticiclone africano, in espansione in questi giorni, raggiungerà la massima potenza, favorendo un Caldo fuori stagione con picchi di 27°C. Venerdì e sabato sono attesi i valori più elevati, con punte di 27°C sulle zone interne di Sardegna e Sicilia, localmente anche di più in Sicilia. Il team del sito www.ilmeteo.it avverte che per quanto riguarda il Caldo anomalo gran parte delle città centro-meridionali potranno assaporare i primi profumi di primavera. Basti pensare che ad esempio a Firenze, Roma, Terni, Caserta, Napoli, ma anche a Foggia e Taranto si toccheranno punte di 19-20°C, fino a ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Fino a sabato l’Italia sarà letteralmente spaccata in due. Se il Nord dovrà fare i conti con un continuo flusso umido che favorirà la formazione di nebbie diffuse, localmente fitte e un drastico aumento dell’inquinamento atmosferico, al Centro-Sud l’anticiclone africano, in espansione in questi giorni, raggiungerà la massima potenza, favorendo unfuori stagione con picchi di 27°C. Venerdì e sabato sono attesi i valori più elevati, con punte di 27°C sulle zone interne di Sardegna e Sicilia, localmente anche di più in Sicilia. Il team del sito www.ilmeteo.it avverte che per quanto riguarda ilgran parte delle città centro-meridionali potranno assaporare i primi profumi di primavera. Basti pensare che ad esempio a Firenze, Roma, Terni, Caserta, Napoli, ma anche a Foggia e Taranto si toccheranno punte di 19-20°C, fino a ...

