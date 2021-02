Bologna, sicuri che un attaccante non servisse? I numeri dicono altro (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il Bologna ha scelto di non ingaggiare una nuova punta. Ma i numeri dell’attacco non mentono: una punta sarebbe servita Il Bologna ha chiuso il mercato con tre colpi, tutti in difesa. E’ arrivato il laterale destro Faragò nell’ambito dello scambio con Calabresi, andato al Cagliari, e sono arrivati anche i centrali Souamaoro (che ha già esordito con alterne fortune) e il classe 2000 Antov di cui si dice un gran bene. Bisognava puntellare la difesa e In molti chiedevano l’acquisto di un centravanti. Santander è infortunato, Palacio è un maestro dei movimenti ma non segna, Barrow si è inceppato e non è una prima punta. «Se sono arrabbiato? Sì, con la piazza che si arrabbia per il mancato arrivo di una punta. Quello dell’attaccante è un refrain insopportabile, l’abbiamo cercato ma per questioni non certamente economiche – ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ilha scelto di non ingaggiare una nuova punta. Ma idell’attacco non mentono: una punta sarebbe servita Ilha chiuso il mercato con tre colpi, tutti in difesa. E’ arrivato il laterale destro Faragò nell’ambito dello scambio con Calabresi, andato al Cagliari, e sono arrivati anche i centrali Souamaoro (che ha già esordito con alterne fortune) e il classe 2000 Antov di cui si dice un gran bene. Bisognava puntellare la difesa e In molti chiedevano l’acquisto di un centravanti. Santander è infortunato, Palacio è un maestro dei movimenti ma non segna, Barrow si è inceppato e non è una prima punta. «Se sono arrabbiato? Sì, con la piazza che si arrabbia per il mancato arrivo di una punta. Quello dell’è un refrain insopportabile, l’abbiamo cercato ma per questioni non certamente economiche – ...

