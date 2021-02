Benno Neumair, la pietà e il terrore di fronte ad un probabile delitto in famiglia (Di giovedì 4 febbraio 2021) E’ trascorso ormai un mese da quando Laura Perselli, 68 anni e Peter Neumair, 63 sono scomparsi da Bolzano, la città in cui vivevano, senza lasciare più tracce e il loro figlio trentenne, Benno Neumair, è stato dapprima indagato e poi incarcerato con l’accusa di aver ucciso entrambi i genitori e di averne occultato i cadaveri. La Procura di Bolzano ha raccolto una quantità notevole di indizi che negli ultimi giorni hanno preso la forma di gravi prove di colpevolezza, tanto da far scattare la misura della custodia cautelare per Benno Neumair nonostante non abbia confessato il duplice omicidio di cui è accusato. La freddezza e il distacco con cui il giovane racconta di aver visto per l’ultima volta i genitori alle ore 19 del 4 gennaio scorso nell’abitazione dove viveva con loro e l’indifferenza per il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) E’ trascorso ormai un mese da quando Laura Perselli, 68 anni e Peter, 63 sono scomparsi da Bolzano, la città in cui vivevano, senza lasciare più tracce e il loro figlio trentenne,, è stato dapprima indagato e poi incarcerato con l’accusa di aver ucciso entrambi i genitori e di averne occultato i cadaveri. La Procura di Bolzano ha raccolto una quantità notevole di indizi che negli ultimi giorni hanno preso la forma di gravi prove di colpevolezza, tanto da far scattare la misura della custodia cautelare pernonostante non abbia confessato il duplice omicidio di cui è accusato. La freddezza e il distacco con cui il giovane racconta di aver visto per l’ultima volta i genitori alle ore 19 del 4 gennaio scorso nell’abitazione dove viveva con loro e l’indifferenza per il ...

