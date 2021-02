Belotti interroga Arcuri sulle “primule” | il commissario risponde | “Non sostituiscono i centri vaccini”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Ilstraordinario per l’emergenza Covid Domenicoal deputato leghista di Bergamo Danieleche nei giorni scorsi aveva chiesto la sospensione del bando per l’acquisto e l’installazione dei primi 21 tendoni, uno per regione e provincia autonoma, da adibire adi vaccinazione. Le ormai celebri “”. “In conseguenza dei ritardi nelle consegne dei, le vaccinazioni aperte a tutti i cittadini – scrive– avranno inizio a primavera, forse, purtroppo, nella primavera inoltrata, dopo che sarà completata la vaccinazione prioritaria delle persone a maggior rischio sanitario”. In merito alle “”,sottolinea che “i costi del bando sono stati calcolati tenendo ...

Ultime Notizie dalla rete : Belotti interroga

BergamoNews

... al 41' viene ispirata da una discesa di Izzo che poi sulla trequarti è abile a servire, ... Il Toro finalmente respira mentre il Parma, reduce da un lungo ritiro, sisu come arginare ...... impatta con un rarissimo zero a zero bruttino che fa tornare due passi indietroe compagni,... ma che quanto meno mentre sisull'essenza dei suoi principi incamera qualche punto. Una ...Cassa integrazione straordinaria per un anno, integrazione salariale dell’azienda a scalare, incentivi all’esodo per la rinuncia dell’ammortizzatore sociale, bonus a scalare per le uscite dalla cassa, ...