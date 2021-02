Bargiggia: “Gattuso via a fine anno ma deve portare il Napoli in CL” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – La permanenza di Gattuso al club partenopeo potrebbe durare fino a fine stagione. Questo è il pensiero di Paolo Bargiggia che commenta le ultime uscite stagionali di Insigne e compagni. Secondo il giornalista sportivo la colpa non è da attribuire al tecnico calabrese. Le assenze dei due centravanti, Mertens e Osimhen, hanno influenzato troppo l’andamento degli ultimi due mesi. Andamento negativo che però risale solo a livello di gioco. In quanto a risultati infatti Gattuso è in pena lotta per il 4 posto, in lizza per arrivare alla finale di Coppa Italia e di Europa League. Queste le parole del noto giornalista sportivo Paolo Bargiggia a Radio Crc: “Ieri contro l’Atalanta il Napoli ha fatto quello che ha potuto. Di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La permanenza dial club partenopeo potrebbe durare fino astagione. Questo è il pensiero di Paoloche commenta le ultime uscite stagionali di Insigne e compagni. Secondo il giornalista sportivo la colpa non è da attribuire al tecnico calabrese. Le assenze dei due centravanti, Mertens e Osimhen, hinfluenzato troppo l’andamento degli ultimi due mesi. Andamento negativo che però risale solo a livello di gioco. In quanto a risultati infattiè in pena lotta per il 4 posto, in lizza per arrivare alla finale di Coppa Italia e di Europa League. Queste le parole del noto giornalista sportivo Paoloa Radio Crc: “Ieri contro l’Atalanta ilha fatto quello che ha potuto. Di ...

