Zotta | regolamento 0-6 pronto | aspettiamo Regione Lazio

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma – “La Commissione Scuola di Roma Capitale, in occasione della seduta di ieri, ha appreso dall’assessora alla Persona, Scuola e Comunita’ solidale Veronica Mammi’ che i lavori per l’elaborazione del0-6 di Roma Capitale sono vicini alla conclusione.” “Tale, frutto di un enorme e importante lavoro sinergico profuso dal Dipartimento per i Servizi Educativi e Scolastici e dal Comitato Tecnico Scientifico, dovra’ essere deliberato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell’omologoregionale, oramai prossima.” “Tra i punti salienti del nuovocapitolino, adeguato alle prescrizioni contenute nel decreto 65 e nelle linee guida pedagogiche per il sistema integrato 0-6 redatte dal Ministero dell’Istruzione, spiccano l’ampliamento del bacino di utenti che potranno fruire dei ...