Via libera dell’Aifa all’uso di due anticorpi monoclonali contro il Covid Ma solo su pazienti ad alto rischio di evoluzione

Via libera dall'Agenzia italiana del farmaco a due anticorpi monoclonali (leggi l'articolo) per il trattamento di Covid-19, con alcune condizioni e per una categoria limitata di pazienti, ovvero per una casistica limitata in fase precoce in pazienti ad alto rischio di evoluzione. Gli anticorpi monoclonali autorizzati dall'Aifa sono quelli prodotti da Regeneron e da Eli Lilly. L'Agenzie del farmaco ha previsto limitazioni in linea con quelle del Canada e dell'Fda negli Stati Uniti.

