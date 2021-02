Ultime Notizie Roma del 03-02-2021 ore 16:10 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno accettato l’incarico per formare un governo Mario Draghi salito al Colle da Mattarella è durato più di un’ora il colloquio tra il Presidente della Repubblica è l’ex numero uno della BCE un momento difficile Dobbiamo essere all’altezza ha detto draghi alla stampa vincere la pandemia completare la campagna vaccinale delfini le risposte ai problemi quotidiani rilanciare il paese sono le sfide ha proseguito è aggiunta abbiamo a disposizione le risorse straordinarie dell’UE abbiamo la possibilità di operare con uno sguardo attento alle future generazioni alla coesione sociale per tutti questi motivi i draghi annunciato con grande rispetto non rivolgere al parlamento espressione della sovranità popolare sono fiducioso che dal confronto con i con i gruppi parlamentari le forze sociali ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 3 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno accettato l’incarico per formare un governo Mario Draghi salito al Colle da Mattarella è durato più di un’ora il colloquio tra il Presidente della Repubblica è l’ex numero uno della BCE un momento difficile Dobbiamo essere all’altezza ha detto draghi alla stampa vincere la pandemia completare la campagna vaccinale delfini le risposte ai problemi quotidiani rilanciare il paese sono le sfide ha proseguito è aggiunta abbiamo a disposizione le risorse straordinarie dell’UE abbiamo la possibilità di operare con uno sguardo attento alle future generazioni alla coesione sociale per tutti questi motivi i draghi annunciato con grande rispetto non rivolgere al parlamento espressione della sovranità popolare sono fiducioso che dal confronto con i con i gruppi parlamentari le forze sociali ...

