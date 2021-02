Tuffi, Coppa Tokyo 2021: programma, orari, tv, streaming (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si torna a saltare dal trampolino e dalla piattaforma a Trieste, in occasione della Coppa Tokyo Tokyo 2021. La rassegna che si terrà presso la piscina “Bruno Bianchi” da venerdì 5 a domenica 7 febbraio sarà la prima occasione per vedere all’opera i nostri portacolori, ma contrariamente ai programmi non sarà più considerata come selezione per gli eventi internazionali (Campionati Europei e FINA Diving World Cup) ma avrà valore indicativo per valutare l’effettivo livello di preparazione delle tuffatrici e dei tuffatori. programma Coppa Tokyo 2021 Dal 5 al 7 febbraio a Trieste si terrà l’edizione 2021 della Coppa Tokyo, rassegna nazionale dedicata ai Tuffi. L’evento non dovrebbe godere ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si torna a saltare dal trampolino e dalla piattaforma a Trieste, in occasione della. La rassegna che si terrà presso la piscina “Bruno Bianchi” da venerdì 5 a domenica 7 febbraio sarà la prima occasione per vedere all’opera i nostri portacolori, ma contrariamente ai programmi non sarà più considerata come selezione per gli eventi internazionali (Campionati Europei e FINA Diving World Cup) ma avrà valore indicativo per valutare l’effettivo livello di preparazione delle tuffatrici e dei tuffatori.Dal 5 al 7 febbraio a Trieste si terrà l’edizionedella, rassegna nazionale dedicata ai. L’evento non dovrebbe godere ...

