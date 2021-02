Trezzano Milano | continua a violare norme anti covid | bar chiuso

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Come altri locali già multati nei giorni scorsi, anche il bar Winner ha violato le, solo che in questo caso il mancato rispetto è stato reiterato più volte, tanto da far intervenire ...

L'accaduto asul Naviglio, in via Leonardo da Vinci. Gli agenti hanno notificato la chiusura dell'esercizio per cinque giorni dopo che in più di un'occasione erano intervenuti per fermare ...... 6 ristoranti/pizzerie, una tavola fredda, 5 alimentari e due parrucchieri) tra, Bresso, Cesano Boscone, Corsico, Legnano, Nerviano, Paderno Dugnano e. E sono stati tutti multati i 25 ...Ad intervenire la polizia locale, dopo che gli esercenti avevano più volte violato le regole per evitare altri contagi ...