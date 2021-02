The Nevers, il primo teaser della serie di Joss Whedon a aprile su Sky Atlantic (Di mercoledì 3 febbraio 2021) The Nevers, il primo teaser della nuova serie creata da Joss Whedon che debutterà a aprile su HBO e su Sky Atlantic in Italia. Il nuovo universo creato da Joss Whedon per HBO sta per arrivare in televisione. Ieri HBO ha rilasciato il primo teaser di The Nevers, la nuova serie creata da Joss Whedon, la prima dopo Buffy, anche se poi il regista ha deciso di abbandonare il progetto perchè si sentiva molto stanco, rivalutando la sua carriera dopo l’anno che abbiamo passato. Nel teaser scopriamo anche che la serie debutterà su HBO a aprile, e ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 3 febbraio 2021) The, ilnuovacreata dache debutterà asu HBO e su Skyin Italia. Il nuovo universo creato daper HBO sta per arrivare in televisione. Ieri HBO ha rilasciato ildi The, la nuovacreata da, la prima dopo Buffy, anche se poi il regista ha deciso di abbandonare il progetto perchè si sentiva molto stanco, rivalutando la sua carriera dopo l’anno che abbiamo passato. Nelscopriamo anche che ladebutterà su HBO a, e ...

playersmag : Primo trailer per #TheNevers, la serie in cui si incontrano sci-fi, action e drama nella Londra vittoriana. La firm… - SerieTvserie : “The Nevers”: teaser del nuovo dramma fantascientifico vittoriano di Joss Whedon - Notiziedi_it : The Nevers, il trailer della miniserie Hbo ambientata nella Londra vittoriana - Nerdmovieprod : The Nevers: ecco le supereroine nella serie ambientata nella Londra vittoriana creata da Joss Whedon #TheNevers - AmorexleserieTV : #TheNevers: teaser del nuovo dramma fantascientifico vittoriano di Joss Whedon -