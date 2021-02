Romeo (Lega) a TPI: “Da parte della Lega nessun veto a Draghi. Ascolteremo e valuteremo” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo una giornata di intense consultazioni che sono andate avanti fino alle 17, il presidente della Camera Fico ieri è salito al Quirinale per riferire a Sergio Mattarella l’esito del mandato esplorativo. Il capo dello Stato, preso atto delle divergenze insormontabili tra i componenti della ex maggioranza di Governo, ha incaricato Mario Draghi di formare un nuovo esecutivo. L’ex numero uno della Bce ha accettato con riserva. Troverà l’appoggio delle forze politiche in campo? Alcune posizione sono state già chiarite, mentre la Lega si riserva di valutare. Il capogruppo Lega al Senato Massimiliano Romeo chiarisce a TPI la posizione del partito. La Lega come è predisposta verso ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo una giornata di intense consultazioni che sono andate avanti fino alle 17, il presidenteCamera Fico ieri è salito al Quirinale per riferire a Sergio Mattarella l’esito del mandato esplorativo. Il capo dello Stato, preso atto delle divergenze insormontabili tra i componentiex maggioranza di Governo, ha incaricato Mariodi formare un nuovo esecutivo. L’ex numero unoBce ha accettato con riserva. Troverà l’appoggio delle forze politiche in campo? Alcune posizione sono state già chiarite, mentre lasi riserva di valutare. Il capogruppoal Senato Massimilianochiarisce a TPI la posizione del partito. Lacome è predisposta verso ...

Radio1Rai : “#Draghi è un nome di alto profilo, ma sentiamo le sue proposte. Se fosse il nuovo #Monti, la #Lega non si potrebbe… - TonusAldo : RT @Lega_Senato: TV > Sky TG24 | Massimiliano Romeo, Presidente senatori - Lega - Salvini Premier > MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO | ore 10:00 | 'Sta… - Lega_Senato : Il centrodestra è unito, ora ascoltiamo cosa avrà da dire Draghi. Non abbiamo pregiudizi ma ci concentriamo sui tem… - Menanni1 : RT @Radio1Rai: “#Draghi è un nome di alto profilo, ma sentiamo le sue proposte. Se fosse il nuovo #Monti, la #Lega non si potrebbe sedere a… - Yi_Benevolence : RT @Radio1Rai: “#Draghi è un nome di alto profilo, ma sentiamo le sue proposte. Se fosse il nuovo #Monti, la #Lega non si potrebbe sedere a… -