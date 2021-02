Ritratti di donne cercando il racconto del nostro tempo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sbirciando il meteo sull’Iphone a Rotterdam questi giorni c’è un po’ di sole, nulla a che vedere con la primavera nostrana – e poi nel week end appare anche il simbolo della neve. Ma il festival che di solito occupa l’intera città per una decina di giorni si sta svolgendo online, visioni, incontri, Q&A assorbono la giornata, l’effetto è di vivere in una «bolla parallela» in cui si produce uno strano clash con la quotidianetà – la scelta era obbligata, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sbirciando il meteo sull’Iphone a Rotterdam questi giorni c’è un po’ di sole, nulla a che vedere con la primavera nostrana – e poi nel week end appare anche il simbolo della neve. Ma il festival che di solito occupa l’intera città per una decina di giorni si sta svolgendo online, visioni, incontri, Q&A assorbono la giornata, l’effetto è di vivere in una «bolla parallela» in cui si produce uno strano clash con la quotidianetà – la scelta era obbligata, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

LuigiLupo16 : A me da fastidio quando scarrello su facebook e mi ritrovo ritratti o foto di nudi sensuali, di donne specialmente.… - LucaSonello : RT @RSIonline: L'altra metà del #voto ?? Per celebrare il 50mo anniversario del #suffragiofemminile in #Svizzera vi proponiamo un ciclo di… - PeccatoA : RT @sevenblog_it: L'accettazione di se stessi e degli altri, destini che si incrociano: laicità e religiosità città e campagna, ritratti di… - sevenblog_it : L'accettazione di se stessi e degli altri, destini che si incrociano: laicità e religiosità città e campagna, ritra… - giomo2 : RT @RSIonline: L'altra metà del #voto ?? Per celebrare il 50mo anniversario del #suffragiofemminile in #Svizzera vi proponiamo un ciclo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritratti donne Ethos ci piace perché ci fa sentire in colpa

La cosa vertiginosa di Ethos , al netto di tutta la sua raffinata e curatissima bellezza, dei suoi tempi morti, dei suoi ritratti domestici così est - europei di donne in pantofole e capelli sparsi, ...

I ritratti di Denise Camporesi danno vita alle stelle del cinema

Cento donne sul grande schermo ', il libro scritto da Pierfranco Bianchetti per edizioni AIEP, con l'introduzione di Francesca Comencini . I ritratti della Camporesi che hanno spazio tra le pagine ...

Le protagoniste dimenticate Varesefocus Avete mai visto la mamma di Alessandra Mastronardi? La somiglianza con l’attrice de L’Allieva è impressionante

Come potete vedere dalla foto, a parte l’effetto bianco e nero e antico della foto, nessuno avrebbe mai pensato che la donna ritratta non fosse la Mastronardi. Ci pensa l’attrice a precisare, nella de ...

Pompei, visitatore pentito restituisce un reperto rubato 50 anni fa

"Cinquanta anni fa ho asportato da un edificio questo frammento. Me ne vergogno e lo restituisco al proprietario. Scusate". Con queste parole un anonimo cittadino ha restituito alla Sovrintendenza arc ...

La cosa vertiginosa di Ethos , al netto di tutta la sua raffinata e curatissima bellezza, dei suoi tempi morti, dei suoidomestici così est - europei diin pantofole e capelli sparsi, ...Centosul grande schermo ', il libro scritto da Pierfranco Bianchetti per edizioni AIEP, con l'introduzione di Francesca Comencini . Idella Camporesi che hanno spazio tra le pagine ...Come potete vedere dalla foto, a parte l’effetto bianco e nero e antico della foto, nessuno avrebbe mai pensato che la donna ritratta non fosse la Mastronardi. Ci pensa l’attrice a precisare, nella de ..."Cinquanta anni fa ho asportato da un edificio questo frammento. Me ne vergogno e lo restituisco al proprietario. Scusate". Con queste parole un anonimo cittadino ha restituito alla Sovrintendenza arc ...