Paura per Mertens, l'aereo privato finisce fuori pista (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Aereo privato di Dries Mertens finito fuori pista al momento dell'atterraggio. Il giocatore del Napoli sta bene. ROMA – l'aereo privato di Dries Mertens è finito fuori pista al momento dell'atterraggio. A raccontare quanto successo al giocatore del Napoli è stato il quotidiano Het Laatste Nieuws. Un incidente avvenuto nella serata di sabato 30 gennaio al rientro in Belgio dell'attaccante per effettuare delle visite mediche. Le persone a bordo sono rimaste illese. L'incidente L'incidente, raccontato dai media locali, è avvenuto nella serata dell'ultimo sabato di gennaio. Il giocatore con l'aereo privato ha lasciato Napoli ed è volato in Belgio per effettuare degli accertamenti medici.

