**Myanmar: Aung San Suu Kyi accusata di violazione legge import-export** (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Phnom Penh, 3 feb. (Adnkronos/Dpa) - Aung San Suu Kyi, arrestata nei giorni scorsi dopo il golpe in Myanmar, è accusata di aver violato una legge sull'import-export. Lo ha reso noto su Facebook un esponente della Lega nazionale per la democrazia. E, secondo quanto ha scritto Kyi Toe, il presidente Win Myint è accusato in relazione alla normativa sulla gestione delle calamità naturali.

