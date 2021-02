Movida e assembramenti, torna il ‘Modello Roma’: transenne nelle vie principali e pattuglie a cavallo nei parchi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il prefetto Matteo Piantedosi, a capo del comitato “Ordine e Sicurezza” di Roma, ha decito di stabilire un duro piano per contrastare la Movida sregolata e gli assembramenti nella Capitale. Si chiama “Modello Roma”, lo stesso attuato nel periodo natalizio, ed entrerà in atto a partire dal prossimo weekend. Ecco cosa prevede: Modello Roma Verranno istituiti dei corridoi ad hoc a Piazza del Popolo, per consentire l’afflusso e il deflusso di persone, così da evitare assembramenti. Le forze dell’ordine presidieranno l’area per monitorare ciò che accade. Al Pincio e nei parchi di Roma, invece, circoleranno pattuglie a cavallo. Così come in altre aree della Movida. In particolare i varchi saranno in piazza di Spagna, via del Corso Largo Goldoni, Largo Chigi, via Cola di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il prefetto Matteo Piantedosi, a capo del comitato “Ordine e Sicurezza” di Roma, ha decito di stabilire un duro piano per contrastare lasregolata e glinella Capitale. Si chiama “Modello Roma”, lo stesso attuato nel periodo natalizio, ed entrerà in atto a partire dal prossimo weekend. Ecco cosa prevede: Modello Roma Verranno istituiti dei corridoi ad hoc a Piazza del Popolo, per consentire l’afflusso e il deflusso di persone, così da evitare. Le forze dell’ordine presidieranno l’area per monitorare ciò che accade. Al Pincio e neidi Roma, invece, circoleranno. Così come in altre aree della. In particolare i varchi saranno in piazza di Spagna, via del Corso Largo Goldoni, Largo Chigi, via Cola di ...

CorriereCitta : Movida e assembramenti, torna il ‘Modello Roma’: transenne nelle vie principali e pattuglie a cavallo nei parchi - MiTomorrow : Per evitare le scene viste negli scorsi giorni il Prefetto Saccone ha disposto maggiori controlli ? #movida… - profsicurezza : RT @GuardieDiCitta: Gli #steward detti #antivirus o anti-assembramento sono un supporto alla #movida per sensibilizzare i giovani a tenere… - MarianoBizzarri : RT @GuardieDiCitta: Gli #steward detti #antivirus o anti-assembramento sono un supporto alla #movida per sensibilizzare i giovani a tenere… - GuardieDiCitta : Gli #steward detti #antivirus o anti-assembramento sono un supporto alla #movida per sensibilizzare i giovani a ten… -

Ultime Notizie dalla rete : Movida assembramenti Roma, nel fine settimana corridoi anti - assembramenti in centro

Torna il ' modello Roma ' contro gli assembramenti nel centro della Capitale con maggiore ... il primo dopo il rientro in fascia gialla, a tutte le zone della movida.

Contro gli assembramenti è stretta sulla movida

Sorvegliati speciali i luoghi della Movida: Navigli, corso Como, corso Garibaldi. Le forze dell'... l'uso di mascherine e vigileranno su eventuali assembramenti. Intanto ieri si è acceso lo scontro tra ...

Bologna, movida senza regole nel weekend: assembramenti di giovani senza mascherina Il Fatto Quotidiano Roma, nel fine settimana corridoi anti-assembramenti in centro

Corridoi con delimitazioni a Piazza del Popolo per rendere più fluido il transito delle persone ed evitare stazionamenti, controlli al Pincio anche con pattuglie a cavallo di polizia ...

Roma, corridoi anti assembramento nel fine settimana: Pincio e piazza del Popolo nel mirino

Provvedimenti in arrivo contro gli assembramenti nel fine settimana a Roma. Corridoi con delimitazioni a Piazza del Popolo per rendere più fluido ...

Torna il ' modello Roma ' contro glinel centro della Capitale con maggiore ... il primo dopo il rientro in fascia gialla, a tutte le zone dellaSorvegliati speciali i luoghi della: Navigli, corso Como, corso Garibaldi. Le forze dell'... l'uso di mascherine e vigileranno su eventuali. Intanto ieri si è acceso lo scontro tra ...Corridoi con delimitazioni a Piazza del Popolo per rendere più fluido il transito delle persone ed evitare stazionamenti, controlli al Pincio anche con pattuglie a cavallo di polizia ...Provvedimenti in arrivo contro gli assembramenti nel fine settimana a Roma. Corridoi con delimitazioni a Piazza del Popolo per rendere più fluido ...