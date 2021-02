Messi ha indicato cinque possibili sospetti per la fuga di notizie sul suo contratto (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Barcellona è agitato negli ultimi giorni dalla fuga di notizie sul contratto di Leo Messi: El Mundo infatti ha riportato l’ingaggio e diversi dettagli relativi all’accordo. Stando a quanto riporta RAC1, l’argentino ha indicato cinque possibili responsabili di questa soffiata, che erano a conoscenza del contratto. Si tratta di: – Josep Maria Bartomeu, ex presidente – Jordi Mestre, ex vicepresidente – Oscar Grau, direttore generale – Carles Tusquets, presidente del consiglio d’amministrazione ed ex capo della commissione economica – Roman Gomez Ponti, capo dei servizi legali L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Barcellona è agitato negli ultimi giorni dalladisuldi Leo: El Mundo infatti ha riportato l’ingaggio e diversi dettagli relativi all’accordo. Stando a quanto riporta RAC1, l’argentino haresponsabili di questa soffiata, che erano a conoscenza del. Si tratta di: – Josep Maria Bartomeu, ex presidente – Jordi Mestre, ex vicepresidente – Oscar Grau, direttore generale – Carles Tusquets, presidente del consiglio d’amministrazione ed ex capo della commissione economica – Roman Gomez Ponti, capo dei servizi legali L'articolo ilNapolista.

