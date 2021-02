Mattarella, niente Governo Draghi: scatta il piano “B” ecco cosa accadrà tra poche ore (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si è chiuso definitivamente il capitolo "Conte bis". Le consultazioni - come ammesso da Roberto Fico - hanno dato esito negativo. E l'incombenza di formare un nuovo Governo in grado di traghettare fuori dall'emergenza è passata a Sergio Mattarella. È lui, capo dello Stato, ad aver affidato al presidente della Camera il mandato esplorativo. Così come è lui ora a dover trovare un premier in grado di formare quello che ha definito un Governo di "alto profilo". In buona sostanza un Governo di unità nazionale. Per farlo il presidente non poteva che pensare a lui: Mario Draghi. L'ex numero uno della Banca centrale europea, nei giorni più concitati della politica, è stato invocato da tutti. Destra e sinistra. Chi più chi meno. Tra i più indubbiamente Silvio Berlusconi. Forza Italia con Mara Carfagna in ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si è chiuso definitivamente il capitolo "Conte bis". Le consultazioni - come ammesso da Roberto Fico - hanno dato esito negativo. E l'incombenza di formare un nuovoin grado di traghettare fuori dall'emergenza è passata a Sergio. È lui, capo dello Stato, ad aver affidato al presidente della Camera il mandato esplorativo. Così come è lui ora a dover trovare un premier in grado di formare quello che ha definito undi "alto profilo". In buona sostanza undi unità nazionale. Per farlo il presidente non poteva che pensare a lui: Mario. L'ex numero uno della Banca centrale europea, nei giorni più concitati della politica, è stato invocato da tutti. Destra e sinistra. Chi più chi meno. Tra i più indubbiamente Silvio Berlusconi. Forza Italia con Mara Carfagna in ...

