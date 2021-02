(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Extremely important meeting today with staff at WIV including Dr Shi Zhengli. Frank, open discussion. Key questions asked & answered. - Peter Daszak (@PeterDaszak) l ldidell'Oms in ...

Erosartman : Team Oms a Wuhan, 'la missione sta andando molto bene' - Ultima Ora - ANSA - CarpaneseSilva1 : RT @riktroiani: Il team di super esperti dell'#Oms in visita a #Wuhan sta raccogliendo 'dati che nessuno aveva mai ottenuto sinora'. Lo ha… - codeghino10 : L'Oms, team di esperti a Wuhan: «Dati mai visti prima, presto la verità sull'origine del virus» - giornaleradiofm : Covid: Oms a Wuhan, raccogliamo dati mai visti finora: (ANSA) - ROMA, 03 FEB - Il team di super esperti dell'Oms in… - galbcasanova : RT @giuliapompili: Il team di ricercatori dell'Oms è entrato nel laboratorio di virologia di Wuhan - non si sapeva se la Cina avrebbe mai a… -

Ultime Notizie dalla rete : Oms team

Il gruppo di espertiè guidato da Peter Ben Embarek. Please follow and like us:Il gruppo di espertiè guidato da Peter Ben Embarek. Please follow and like us:Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, mercoledì 3 febbraio 2021. Nel bollettino di ieri 9.660 contagi e 499 morti. Tutte le Regioni sotto la quota dei mill ...Il gruppo di esperti, guidato da Peter Ben Embarek, ha incontrato staff tra cui Shi Zhengli, la 'Bat Woman' di Wuhan Incontro estremamente importante oggi con lo staff dell'Istituto di virologia di Wu ...