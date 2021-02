Lazio, accordo Ater- Enasarco su gestione e riqualificazione complesso via Casal Bruciato (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Adnkronos) - Il Presidente della Fondazione Enasarco, Antonello Marzolla, e il Direttore generale di Ater Roma, Andrea Napoletano, alla presenza dell'Assessore regionale alle Politiche abitative Massimiliano Valeriani, hanno sottoscritto un nuovo accordo che pone fine ad una situazione di incertezza gestionale che risaliva al 1974 e consente gli urgenti interventi di manutenzione straordinaria di tre edifici del complesso di via Casal Bruciato – Via Silvio Negro. Il nuovo accordo prevede un contratto di locazione ad Ater Roma di durata quadriennale rinnovabile, con l'opzione di acquisto, che mette in sicurezza la situazione abitativa di 118 nuclei familiari anche attraverso uno specifico censimento che verrà effettuato nei prossimi mesi. Attraverso ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Adnkronos) - Il Presidente della Fondazione, Antonello Marzolla, e il Direttore generale diRoma, Andrea Napoletano, alla presenza dell'Assessore regionale alle Politiche abitative Massimiliano Valeriani, hanno sottoscritto un nuovoche pone fine ad una situazione di incertezza gestionale che risaliva al 1974 e consente gli urgenti interventi di manutenzione straordinaria di tre edifici deldi via– Via Silvio Negro. Il nuovoprevede un contratto di locazione adRoma di durata quadriennale rinnovabile, con l'opzione di acquisto, che mette in sicurezza la situazione abitativa di 118 nuclei familiari anche attraverso uno specifico censimento che verrà effettuato nei prossimi mesi. Attraverso ...

