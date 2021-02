"Il tetto per età di AstraZeneca può essere superato". Le nuove linee della campagna vaccinale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) I vaccini Pfizer e Moderna saranno somministrati a over 80 e ai più fragili, quello di AstraZeneca al di sotto dei 55 anni a personale scolastico docente e non docente, forze armate e di polizia, personale carcerario e detenuti. Sono le linee di rimodulazione del piano vaccinale emerse nell’incontro di oggi tra governo Regioni, secondo quanto si apprende. Si tratta rispettivamente della fase 2 e 3 della campagna, che entreranno nel vivo dopo l’arrivo lunedì del primo carico di dosi di AstraZeneca. Secondo quanto riferito c’è accordo unanime Stato-Regioni sulla distribuzione dei 3 vaccini oggi disponibili. C’è un accordo unitario Stato-Regioni sulla distribuzione dei 3 vaccini disponibili. E’ quanto emerge, secondo quanto si apprende, dalla riunione convocata dal ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) I vaccini Pfizer e Moderna saranno somministrati a over 80 e ai più fragili, quello dial di sotto dei 55 anni a personale scolastico docente e non docente, forze armate e di polizia, personale carcerario e detenuti. Sono ledi rimodulazione del pianoemerse nell’incontro di oggi tra governo Regioni, secondo quanto si apprende. Si tratta rispettivamentefase 2 e 3, che entreranno nel vivo dopo l’arrivo lunedì del primo carico di dosi di. Secondo quanto riferito c’è accordo unanime Stato-Regioni sulla distribuzione dei 3 vaccini oggi disponibili. C’è un accordo unitario Stato-Regioni sulla distribuzione dei 3 vaccini disponibili. E’ quanto emerge, secondo quanto si apprende, dalla riunione convocata dal ...

