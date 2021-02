IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di giovedì 4 febbraio 2021 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 5 di giovedì 4 febbraio 2021: Clelia Calligaris (Enrica Pintore) è intenzionata ad abbandonare Milano ma, dopo un confronto con Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano), riprende un po’ di lucidità: lasciare la città significherebbe abbandonare il PARADISO DELLE SIGNORE e tutti gli affetti creati nel grande magazzino. Salvatore Amato (Emanuel Caserio) ormai è alla deriva: il matrimonio di Gabriella (Ilaria Rossi) è sempre più vicino e lui non riesce ad accettare che la stilista sposi Cosimo (Alessandro Cosentini), mentre Marcello Barbieri (Pietro Masotti) è ancora sotto ricatto da parte del Mantovano e Ludovica Brancia (Giulia Arena) se ne accorge. San Valentino è sempre più ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 3 febbraio 2021)puntata de Il5 di: Clelia Calligaris (Enrica Pintore) è intenzionata ad abbandonare Milano ma, dopo un confronto con Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano), riprende un po’ di lucidità: lasciare la città significherebbe abbandonare ile tutti gli affetti creati nel grande magazzino. Salvatore Amato (Emanuel Caserio) ormai è alla deriva: il matrimonio di Gabriella (Ilaria Rossi) è sempre più vicino e lui non riesce ad accettare che la stilista sposi Cosimo (Alessandro Cosentini), mentre Marcello Barbieri (Pietro Masotti) è ancora sotto ricatto da parte del Mantovano e Ludovica Brancia (Giulia Arena) se ne accorge. San Valentino è sempre più ...

