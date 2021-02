Il “Governo del Presidente” in cerca di una maggioranza (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’incarico a Mario Draghi, preceduto dalla dichiarazione del Presidente Mattarella, apre a un “Governo del Presidente”. Questa formula – certamente atecnica – indica l’ipotesi in cui un Presidente della Repubblica nomina un Presidente del Consiglio dei ministri sulla base di una propria iniziativa, ancorché dopo avere sentito le forze politiche (come avvenuto la scorsa settimana), quando esse non abbiano però individuato un nome sufficientemente condiviso. Le ipotesi sono rare e fanno riferimento, generalmente, a una situazione di impasse. La prima si verificò all’inizio della II legislatura, dopo il tramonto di De Gasperi, al cui ultimo Governo fu addirittura negata la fiducia. In quell’occasione, il Presidente Einaudi, il più recalcitrante nell’assumere iniziative ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’incarico a Mario Draghi, preceduto dalla dichiarazione delMattarella, apre a un “del”. Questa formula – certamente atecnica – indica l’ipotesi in cui undella Repubblica nomina undel Consiglio dei ministri sulla base di una propria iniziativa, ancorché dopo avere sentito le forze politiche (come avvenuto la scorsa settimana), quando esse non abbiano però individuato un nome sufficientemente condiviso. Le ipotesi sono rare e fanno riferimento, generalmente, a una situazione di impasse. La prima si verificò all’inizio della II legislatura, dopo il tramonto di De Gasperi, al cui ultimofu addirittura negata la fiducia. In quell’occasione, ilEinaudi, il più recalcitrante nell’assumere iniziative ...

