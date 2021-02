Governo: Draghi, 'momento difficile, drammatica crisi sanitaria' (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Ringrazio il Presidente della Repubblica per la fiducia che mi ha voluto accordare conferendomi l'incarico per la formazione del nuovo Governo. E' un momento difficile, il Presidente ha ricordato la drammatica crisi sanitaria, con i suoi gravi effetti sulla vita delle persone, sull'economia, sulla società. La consapevolezza richiede risposte all'altezza della situazione. Ed è con questa speranza e con questo impegno che rispondo positivamente all'appello del Presidente della Repubblica". Lo ha affermato il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, dopo aver ricevuto l'incarico di formare il nuovo Governo. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Ringrazio il Presidente della Repubblica per la fiducia che mi ha voluto accordare conferendomi l'incarico per la formazione del nuovo. E' un, il Presidente ha ricordato la, con i suoi gravi effetti sulla vita delle persone, sull'economia, sulla società. La consapevolezza richiede risposte all'altezza della situazione. Ed è con questa speranza e con questo impegno che rispondo positivamente all'appello del Presidente della Repubblica". Lo ha affermato il presidente del Consiglio incaricato, Mario, dopo aver ricevuto l'incarico di formare il nuovo

