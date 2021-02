GF Vip, Maria Teresa Ruta: l’incredibile retroscena sulla morte di suo padre (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Alla luce del lutto che ha colpito Dayane, Maria Teresa Ruta ha raccontato un retroscena davvero sconvolgente sulla morte di suo padre. Sono ore caratterizzate da tristezza e dolore queste, nella Casa del GF Vip: la tragica notizia della prematura scomparsa del fratello di Dayane Mello ha sconvolto tutti i concorrenti che si chiedono come L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Alla luce del lutto che ha colpito Dayane,ha raccontato undavvero sconvolgentedi suo. Sono ore caratterizzate da tristezza e dolore queste, nella Casa del GF Vip: la tragica notizia della prematura scomparsa del fratello di Dayane Mello ha sconvolto tutti i concorrenti che si chiedono come L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

EdoardoManzell1 : Alle 17,15 la cronaca raccontata da #BarbaraDurso a Pomeriggio5. Poi si parlerà di politica con tutti gli aggiornam… - zazoomblog : Pamela Prati tifa per Maria Teresa Ruta e svela se parteciperebbe di nuovo al GF Vip - #Pamela #Prati #Maria… - Antonio98854326 : Maria Teresa Ruta al grande fratello vip fa la differenza tra i concorrenti, lei a fatto un corso dentro la casa, e… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Alda D’Eusanio su Maria De Filippi: 'Non sa cos’è avere un figlio' - blogtivvu : Pamela Prati tifa per Maria Teresa Ruta e svela se parteciperebbe di nuovo al #GFVip -