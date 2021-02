Gf Vip | devastante lutto per Dayane Mello | una scomparsa prematura | aveva soli 27 anni

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) A darne notizia è l'altro fratello della modella brasiliana, Juliano, che ha pubblicato nelle scorse ore una storia su Instagram, annunciandone la: "Mando energia positiva a. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve”. Al momento non ci sono ulteriori specifiche relative alle cause della mortedell'uomo. La conferma sulla sua pagina Instagram Il pensiero va in questo momento proprio a, che dallo scorso settembre si trova nella casa del Grande Fratello Vip e ci rimarrà fino alla finale del 3 marzo, essendo risultata la prima finalista di questa edizione. In questi minuti sul profilo Instagram ufficiale della modella è stata confermata la notizia, un messaggio tradotto in tre lingue ...