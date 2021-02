GF Vip, comunicazione ufficiale appena arrivata: Dayane è uscita momentaneamente dalla casa (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un annuncio appena arrivato dal profilo ufficiale del GF Vip: Dayane è uscita “momentaneamente” dalla casa Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla casa del GF Vip: l’annuncio ufficiale appena arrivato (fonte Instagram)Qualche settimana fa Dayane Mello è stata decretata prima finalista dell’amatissimo reality: la sua storia ha emozionato e conquistato il pubblico rendendola una delle favorite fin dagli inizi. Un percorso particolare, pieno di colpi di scena e di momenti drammatici, ma anche della creazione di legami forti e significativi. Una donna coraggiosa, indomita e dalla sincerità brutale, ma anche dotata di ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un annuncioarrivato dal profilodel GF Vip:Mello èdel GF Vip: l’annuncioarrivato (fonte Instagram)Qualche settimana faMello è stata decretata prima finalista dell’amatissimo reality: la sua storia ha emozionato e conquistato il pubblico rendendola una delle favorite fin dagli inizi. Un percorso particolare, pieno di colpi di scena e di momenti drammatici, ma anche della creazione di legami forti e significativi. Una donna coraggiosa, indomita esincerità brutale, ma anche dotata di ...

comristorazione : Peloton, il boom della palestra virtuale dove i coach sono vip o influencer #palestravirtuale Iscriviti alle newsle… - lorenzotiezzi : Alda D’Eusanio, check up per essere in forma prima di entrare al GF VIP -