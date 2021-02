Freuler | “Abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio Stasera è mancato solo il gol”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, al termine della sfida contro il Napoli, Remoha così commentato il pareggio ottenuto nell’andata delle semifinali di Coppa Italia: “Peccato,. Soprattutto nel secondo tempo, il Napoli s’è chiuso bene e noi non siamo riusciti a trovare lo spazio giusto. Nel match di ritorno bisognerà fare molto meglio.ci èil gol. Adesso ci attende un’altra battaglia, noi teniamo molto alla Coppa Italia e vogliamo conquistare la finale”. Se nella squadra si respiri già l’aria di Real Madrid: “No, sabato c’è il Torino e poi il ritorno col Napoli. Alla Coppa Italia teniamo tanto così come al campionato e non possiamo pensare adesso alla Champions”. Foto: ...

NAPOLI-ATALANTA 0-0 (pt 0-0) NAPOLI (3-4-3): Ospina; Makimovic, Manolas, Koulibaly; Di Lorenzo, Bakayoko, Demme (66' Elmas), Hysaj; Politano (66' Petagna), Lozano (82' Osimh ...