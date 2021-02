(Di mercoledì 3 febbraio 2021) A seguito di nuove segnalazioni in merito a comunicazioni dal contenuto ingannevole, inviate da un indirizzo email solo all’apparenza riferito ad una società del Gruppo, l’azienda torna a fornire le raccomandazioni del caso, precisando di aver già avviato tutte le azioni necessarie per la tutela dei clienti e delle società del Gruppo

FirenzePost : Enel: «Attenti ai bollettini truffa che chiedono dati bancari» - gingerale_1990 : 3) Mettendo insieme i dettagli riportati da #Augias, è risultato chiaro si trattasse di un caso di phishing, una tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Enel Attenti

BorsaInside

'Il 'modus operandi' è molto simile a quello delle truffe del finto personaleo delle compagnie telefoniche - scrive il Comune - Queste persone, si fingono 'personale medico - sanitario' e ...Clienti, dipendenti, partner, investitori non sono mai stati tantoai temi di governance ... Leggi anche Fotovoltaico per aziende, le soluzioni firmateX Il nuovo programma Schneider ...Scopri di più sul Cashless, i pagamenti senza contanti, che avvengono tramite carta di credito, bancomat e App.Il primo cittadino ha anche fornito informazioni per evitare ai cittadini, in particolare i più anziani, di rimanere vittime di truffe ...