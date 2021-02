Draghi al Quirinale per l'incarico da Mattarella. Maggioranza da costruire, Piazza Affari vola (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mario Draghi è al Quirinale a colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il governo Draghi non è ancora nato, ma è bastata la convocazione... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Marioè ala colloquio con il presidente della Repubblica Sergio. Il governonon è ancora nato, ma è bastata la convocazione...

Quirinale : Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha convocato per domani mattina alle 12 al #Quirinale il Professor Mario #Draghi - Quirinale : #Quirinale, il Cons. Giovanni Grasso comunica alla stampa la convocazione del Prof. Mario #Draghi - StefanoFassina : Affrontare emergenze indicate @Quirinale ma elezioni a settembre. Un “Governo del Presidente” oltre tale limite è a… - Distefanoale90 : RT @Quirinale: #Quirinale, il Presidente #Mattarella riceve il Prof. Mario #Draghi - irLemure : RT @MrDraghi: Alle 12 tengo un appuntamento ar Quirinale co Mattarella. Ma fa brutto se me presento con le pastarelle? #crisidigoverno #… -