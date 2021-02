Crisi di governo, Draghi accetta l’incarico con riserva: i prossimi passaggi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Stamattina Mario Draghi ha accettato l’incarico con riserva per formare un nuovo governo di unità nazionale Stamattina Mario Draghi ha accettato con riserva l’incarico da parte del Capo dello Stato Sergio Mattarella di formare un nuovo governo. Il premier incaricato scioglierà le riserve dopo aver terminato le consultazioni con i gruppi parlamentari. L’esito dipenderà dal L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Stamattina Mariohatoconper formare un nuovodi unità nazionale Stamattina Mariohato conda parte del Capo dello Stato Sergio Mattarella di formare un nuovo. Il premier incaricato scioglierà le riserve dopo aver terminato le consultazioni con i gruppi parlamentari. L’esito dipenderà dal L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

mariaederaM5S : Non voterò un #governo #Draghi. Non sono stata eletta per questo. Ringrazio @GiuseppeConteIT, una persona che a dif… - marcotravaglio : UN NO GENTILE MA NETTO Non è vero che l’esplorazione di Fico sia stata totalmente inutile. Non ci ha ridato un gove… - you_trend : ?? #Mattarella: si aprono due strade. O dare vita a un governo adeguato per fronteggiare la crisi sociale, economica… - PieraBelfanti : Anche per gli italiani avvezzi alle crisi politiche quelle di martedì sono state ore drammatiche' prosegue '#Der… - valeconticello : RT @SimoneFana: Matteo Renzi in piena crisi sanitaria ed economica pone come ricatto per la tenuta del governo l'abolizione del reddito di… -