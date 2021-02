Corona virus: Italia, 434722 attualmente positivi a test (-3043 in un giorno) con 89820 decessi (477) e 2059248 guariti (15748). Totale di 2583790 casi (13189) Dati della protezione civile: effettuati 279307 tamponi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 434722 attualmente positivi a test (-3043 in un giorno) con 89820 decessi (477) e 2059248 guariti (15748). Totale di 2583790 casi (13189) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 279307 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 3 febbraio 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(477) e).di) proviene da Noi Notizie..

