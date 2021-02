Coppa Italia | Inter – Juventus 1-2 | doppietta di Ronaldo | con rigore

SamiKhedira : Cari Juventini, vorrei ringraziarvi di tutto cuore! È stato un periodo incredibilmente bello e soprattutto di succe… - juventusfcen : ?????????? ??'???????????? ???? ?????? ?????? ?? ?? Coppa Italia ?? @Inter_en ?? Stadio San Siro ? 20:45 CET ?? #InterJuve - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! È iniziata #InterJuve! Forza, ragazzi, con ????????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ??… - CortesiEdoardo : RT @valerionicastro: Le dichiarazioni di #Mattarella in differita nell'intervallo della partita di Coppa Italia sulla prima rete nazionale,… - GiancarloViozzi : @realvarriale lo facciamo un tweet sull’andata semifinale coppa Italia? E sulla vergognosa telecronaca faziosa dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

Inter Sito Ufficiale

Corpo articolo Inter - Juventus 1 - 2 (Lautaro Martínez 9'; Ronaldo 26' su rig., 35') La Juventus sbanca in rimonta San Siro e si avvicina alla finale di. In casa dell'Inter, i campioni d'passano 2 - 1 nella semifinale di andata e riscattano così la sconfitta in campionato: sblocca Lautaro Martínez, ma è decisiva la doppietta di ...Secondo il quotidiano spagnolo "Marca", con la doppietta realizzata nel primo tempo della semifinale d'andata dia San Siro contro l'Inter, Cristiano Ronaldo è il miglior goleador nella storia del calcio. Il sito del giornale madrileno sottolinea che i dati presi in esame sono diversi da quelli ...Coppa Italia - Inter-Juve, le formazioni ufficiali:. Queste le formazioni ufficiali della gara tra Inter e Milan, semifinale d'andata di Coppa Italia Ultimissime Coppa Italia - Questa sera andrà in sc ...B come BENTANCUR – Il centrocampista salterà per squalifica la gara di sabato. Alla Roma, l’uruguaiano ha siglato quello che finora è il suo unico gol in Coppa Italia in carriera, in occasione dei ...